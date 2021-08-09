РИАМО - 9 авг. За пять месяцев 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт столицы в страны Восточной Европы достиг почти 1,5 млрд долларов США, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В январе-мае 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Восточной Европы составил 1,49 миллиарда долларов США, что на 135,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года», — сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с января по май промышленный экспорт столицы в страны Восточной Европы составил 1,44 млрд долларов.

В частности, в 2020 году в период пандемии высокий спрос на фармацевтические препараты из Москвы зафиксировали в Молдавии и Латвии. Кроме того, большие перспективы в плане экспорта ожидают в отношении шоколадных кондитерских изделий. В 2021 году в поставках ж/д техники и оборудования может быть заинтересована Венгрия. В 2020 году экспорт из Москвы в эту страну составил 1,68 млн долларов.

С января по май текущего года столица поставила в страны Балканского полуострова телекоммуникационную продукцию на 150,56 млн долларов. Всего в 2020 году продукция из Москвы поставлялась в 183 страны мира.