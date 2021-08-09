РИАМО - 9 авг. Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков посетил Единый центр сбора наказов для программы «Единой России» и внес предложение по организации бесплатного спорта для детей в области. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

Центр работает на базе регионального исполкома ЕР и принимает пожелания и обращения жителей в рамках реализации программы «Подмосковье – территория перемен». По словам Терюшкова, инициативы поступают со всей Московской области. В центр уже поступило 4,3 тыс. инициатив от жителей по теме спорта из 218 тыс. предложений.

«Среди округов-лидеров, которые принимают самое активное участие в формировании программы, – жители Балашихи, Мытищ, Орехово-Зуева, Химок и Реутова. Большое количество предложений поступило по сферам, касающиеся благосостояния граждан: это городская среда, ЖКХ и образование. По этим направлениям жители области подали чуть больше половины от всех заявок», – отметил министр.

Он подчеркнул, что предложения от жителей собирают как в письменном виде – можно прийти и заполнить бланк – так и в электронном, на специальном сайте. Также работает горячая линия по обработке инициатив.

«Я увидел выгрузку инициатив жителей со всей Московской области. Отмечу, что проблемы по спорту занимают самую маленькую часть в общей диаграмме. Все-таки эта сфера динамично развивалась в регионе последние 5 лет: было построено большое количество спортивных сооружений, которые пользуются у наших жителей спросом. Конечно, нет пределу совершенства, и еще есть ряд задач, которые необходимо решить. Это то, о чем нас просят жители», – сказал Терюшков.

Инициативы жителей

Министр отметил, что жителям есть, что предложить и предусмотреть в программе. Многие из инициатив касаются создания комфортной среды для жизни. Речь идет не только о благоустройстве дворовых территорий. По мнению жителей региона, необходимо также обеспечить качественные и надежные жилищно-коммунальные услуги по доступной цене, удобные и понятные сервисы, долгосрочные и прозрачные правила для бизнеса в ЖКХ.

Большая часть предложений касается работы социальной сферы, в первую очередь – здравоохранения и образования. Жителей волнует доступность первичного звена медпомощи, ликвидация очередей, устранение проблем с записью к врачу и трудностей с получением рецептов и больничных.

Помимо этого, в области остается запрос на ремонт медучреждений, технологическое обновление и укрепление кадрового потенциала.

Среди ключевых задач в сфере образования, кроме обновления материально-технической базы и инфраструктуры, жители обозначили привлечение квалифицированных кадров, увеличение оплаты труда учителей и воспитателей, а также сокращение бюрократической нагрузки.

Также поступают просьбы о расширении мер поддержки разных категорий семей. Это касается расширения возможностей использования маткапитала и различных выплат на детей. Есть предложения по расширению возможности использования субсидий многодетным семьям.

Доступность спорта для детей

«Предложение для программы – сделать, как минимум, детский спорт бесплатным. Доступным для тех категорий семей, которые не могут себе позволить покупать и обновлять обмундирование, оплачивать абонемент для ребенка или из-за финансового положения не посещать кружки и секции. Можно построить большое количество спортивных объектов. Но если оно будет недоступным с финансовой точки зрения – это значит, что мы что-то делаем не так. Наша задача – решать это на всех уровнях власти», – заявил министр.

Также предложения в программу поступают и в ходе круглых столов, которые проходят на площадке регионального отделения «Единой России». Прошедшие встречи были посвящены поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью.