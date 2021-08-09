РИАМО - 9 авг. Спорткар Mercedes AMG GT врезался в легковой автомобиль Mercedes E-200 в Тверском районе столицы, ранения получили 2 человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Mercedes AMG GT совершил столкновение с попутно двигавшимся Mercedes E-200, в результате чего первый выехал на встречку, а затем наехал на тротуар и бетонные ограждения.

У водителя спортивного автомобиля диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, а у второго – ушиб мозга в бессознательном состоянии. Обоих участников дорожной аварии госпитализировали.

Предварительно, причиной ДТП стала неправильно выбранная одним из водителей дистанция. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД Москвы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

По данным ряда СМИ, водитель спортивной немецкой иномарки был в состоянии опьянения.