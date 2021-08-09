РИАМО - 9 авг. Неизвестные привязали щенка к дереву на мусорной площадке в городском округе Щелково, животное взяли под опеку волонтеры, сообщает администрация городского округа.

Инцидент произошел в микрорайоне Аксеновское городского поселения Фряново.

«С псом теперь все хорошо, он ищет дом и заботливую семью. Если вы давно хотите завести домашнего питомца — лучше возьмите его из приюта», — сказали в пресс-службе.

Специалисты советуют перед тем, как взять собаку из приюта к себе домой, сначала с ней несколько раз пообщаться. Дикие собаки плохо социализированы. Они могут не слушаться, вести себя агрессивно. Из-за этого люди наказывают собак, а это вызывает еще большую агрессию со стороны животного. В итоге собака может напасть.