РИАМО - 9 авг. В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается переменная облачность, воздух местами прогреется до 29 градусов, что на 4-5 градусов выше климатической нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».
Погода в столице и области будет определяться гребнем антициклона. При переменной облачности осадков не прогнозируется.
Максимальная температура воздуха в Москве составит 27-29 градусов, по области — 24-29 градусов.
Ветер будет слабый. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 60%.
Жара и повышенная из-за выпавших накануне дождей влажность формируют условия погодной гипоксии. Особенно тяжело такую погоду переносят люди с сердечно-сосудистыми патологиями, предупреждают специалисты.
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