РИАМО - 9 авг. Благотворительный фонд «Алеша» и объединенная розничная сеть «Читай-город - Буквоед» собирают средства для акции «Дети вместо цветов», сообщает пресс-служба сети.

Благотворительная акция «Дети вместо цветов» - одна из самых популярных в стране накануне 1 сентября.

«Это повод поучаствовать в доброй акции и показать своим детям, что помогать – легко, но так важно: каждый ребенок из класса может принести по одному цветку и дополнить общий букет для учителя, а сэкономленные средства вместе отправить в фонды помощи больным детям», - отметили в пресс-службе.

Объединенная розничная сеть «Читай-город – Буквоед» поддерживает инициативы благотворительных фондов и рассказывает о подобных проектах своим читателям. Вместе с другими партнерами и фондом «Алеша» подготовлено ответное «спасибо» всем, кто откликнется и внесет пожертвования в рамках акции.