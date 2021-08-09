РИАМО - 9 авг. С понедельника снова начнут курсировать поезда на участке Сокольнической линии метрополитена от станции «Университет» до «Юго-Западной», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На «красной» ветке до 23 августа останется закрытой только одна станция — «Проспект Вернадского». Через нее составы метро будут следовать без остановки. Для пассажиров продолжат курсировать бесплатные маршруты автобусов КМ.

Станции подземки «Юго-Западная» и «Университет» будут работать для пассажиров в обычном режиме.

Участок Сокольнической линии столичной подземки закрыли 17 июля из-за строительства перехода на будущую станцию Большого кольца метро. Работы ведутся круглосуточно.

Строителям предстоит возвести опорные конструкции будущей пересадки, а еще лестницу и стены. Данные работы шумные, а также от них много строительной пыли, поэтому их нельзя проводить с пассажирами на станции.​