РИАМО - 9 авг. Из столичных аэропортов и подмосковного Жуковского с понедельника начинаются вылеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из подмосковной воздушной гавани сможет ряд авиакомпаний, включая аффилированные с туроператорами: S7 Airlines, AZUR air и «Уральские авиалинии».

При этом российский оперштаб по борьбе с коронавирусом на сегодняшний день разрешил выполнять только по 5 рейсов в неделю из столицы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Расширение авиаперелетов зависит от итогов поездки комиссии, недавно проверившей курорты Египта на соответствие эпидемиологическим требованиям из-за Covid-19.

Кроме того, улететь в Египет можно будет из Тюмени, Челябинска, Омска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Уфы, Калининграда, Владивостока, Магнитогорска, Петропавловска-Камчатского и других российских городов.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе отметила, что после возобновления авиасообщения с египетскими курортами пассажиропоток может составить 30 тыс. человек в неделю.

Путешествия без ограничений: в каких странах принимают привитых «Спутником V» россиян>>