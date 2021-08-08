РИАМО - 8 авг. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил российских спортсменов с завоеванными на Олимпиаде в Токио медалями и отметил их невероятную волю к победе.

«Вы показали невероятную волю к победе, силу духа и настоящее мастерство отечественного спорта. Мы гордимся каждым из вас и благодарим за невероятные эмоции, которые вы подарили нам - болельщикам, всей стране! Спасибо!» - написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пожелал олимпийцам успехов и крепкого здоровья, а также не останавливаться на достигнутом и продолжать добиваться новых побед.

Сборная РФ на Олимпиаде завоевала 71 медаль, из них 20 золотых. Спортсмены из Московской области выиграли на турнире 21 медаль.