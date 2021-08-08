РИАМО - 8 авг. В столице для более чем 300 военнослужащих отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа прошла церемония принятия военной присяги, сообщается на сайте Минобороны РФ.

В начале церемонии вынесли российский флаг и боевое знамя полка. В мероприятии приняли участие командование Преображенского полка, ветераны и родственники новобранцев.

Командир полка полковник Сергей Бессонов пожелал военнослужащим быть верными присяге, добросовестно и ответственно выполнять свои обязанности. Также в рамках церемонии прошло показательное выступление военнослужащих полка и военного образцового оркестра Почетного караула.

Командир Преображенского полка провел беседы с родителями военнослужащих, рассказал о задачах, которые предстоит выполнять их сыновьям, а еще ответил на вопросы.