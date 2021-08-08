РИАМО - 8 авг. Вечером в воскресенье в воздушных гаванях столицы и Подмосковья отменили и задержали 60 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 11 рейсов задержано, 5 отменено. В Шереметьеве задержаны 4 рейса, еще 2 отменены. В аэропорту Домодедово задержали 29 рейсов, отменили 8.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отменен 1 рейс, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.