РИАМО - 8 авг. При выборе овощей и фруктов на рынке не стоит отдавать предпочтение слишком крупным и рыхлым плодам, сообщает Nation News.

Дома следует тщательно вымыть каждый фрукт или овощ. Хранить данные продукты рекомендуется в холодильнике.

Если у покупателя есть подозрение, что овощи и фрукты богаты на нитраты, то их необходимо вымачивать в воде не менее 30 минут. Чаще всего опасное вещество скапливается в кожуре, листьях и сердцевине плода.

Нитраты часто используют в сельском хозяйстве. В небольшом количестве они не вредят человеку, но их регулярное употребление может привести даже к летальному исходу. Смерть способны спровоцировать 8-14 граммов вещества.