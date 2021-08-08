РИАМО - 8 авг. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, что существует множество вирусов, которые в разы опаснее Covid-19, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, сейчас есть множество критериев, по которым оценивают опасность разных вирусов. Среди них, к примеру, быстрое распространение, отсутствие специфического лечения и серьезное влияние на организм заболевшего, вплоть до смерти.

Медик подчеркнул, что вспышка каждой инфекции из группы особо опасных — это чрезвычайная ситуация. В этом списке — возможные к появлению новые штаммы гриппа и коронавируса, а также натуральная оспа, чума, сибирская язва и геморрагические лихорадки.

«Вирус, убивший самое большое количество людей в истории, — это вирус гриппа Н1N1. Сейчас его называют свиным. В 1914 году он вызвал пандемию, охватившую все континенты. Число погибших от него варьируется от 50 до 150 млн человек», — отметил врач.

Он добавил, что штаммы этого гриппа до сих пор циркулируют: они ежегодно убивают людей с ослабленным иммунитетом, пожилых и детей, но уже в значительно меньшем количестве.

«Я думаю эта судьба ждет и Covid-19», — резюмировал Шунков.

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