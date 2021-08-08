РИАМО - 8 авг. С начала текущего года количество пользователей личного кабинета «МособлЕИРЦ Онлайн» увеличилось вдвое и превысило 600 тыс., сообщается на сайте центра.

Всего на сегодняшний день личными кабинетами, мобильным приложением и кнопкой моментальной оплаты пользуются около 2 млн жителей региона.

«МособлЕИРЦ Онлайн» предоставляет услуги в любое удобное время в любом месте, и неважно, где находится наш клиент – дома, в гостях или на даче, в транспорте или в туристической поездке. С помощью компьютера или мобильного телефона можно без комиссии оплатить счет, передать показания, управлять несколькими счетами, что удобно для тех, кто помогает пожилым родственникам или близким», – сказал гендиректор МособлЕИРЦ Олег Савельев.

Он напомнил, что в Московской области при поддержке губернатора региона реализован проект «Умная платежка». В рамках него клиент может без труда разобраться в начислениях, посмотреть формулы расчетов, тарифы, нормативы, объемы потребленных услуг.

Функции «МособлЕИРЦ Онлайн» постоянно обновляются, личный кабинет интегрируют с порталом госуслуг, областной диспетчерской службой.

Пользователь может подать заявку на получение субсидии, вызвать специалиста для ликвидации неполадок или ремонта через раздел «Прочие сервисы». Еще можно загрузить приложение «ЕИАС ЖКХ», позволяющее проводить собрания собственников жилья, общаться с соседями по дому и принимать важные для жителей решения в режиме онлайн.

«Пользователи «МособлЕИРЦ Онлайн» получают двойную выгоду. Такую возможность дают программа «Коммунальный бонус» и акция «Кешбэк по карте «Мир». Жители Подмосковья оценили их преимущества: с момента старта «Коммунального бонуса» пользоваться личным кабинетом стало еще 100 тыс. человек. А с начала июля более 35 тыс. держателей карты «Мир» вернули себе 2,5 млн рублей кешбэка», – сказал Савельев.

По программе «Коммунальный бонус» жителям предлагаются купоны на скидки при покупке десятков товаров и услуг. Кешбэк по карте «Мир» позволяет вернуть 1% от суммы счета.

Мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» доступно для скачивания в App Store и Play Market.