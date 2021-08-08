РИАМО - 8 авг. Пьяного мужчину, который прокатился на багажной ленте в аэропорту Шереметьево, привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности», сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Днем в воскресенье в дежурную часть ЛУ МВД России в Шереметьеве поступило сообщение о том что, на третьем этаже терминала D мужчина через технологическое окно проник в комплектовочное помещение. Хулиган проехал туда на багажной ленте.

Пассажира задержали транспортные полицейские. Нарушителем оказался житель Ялты 1994 года рождения.