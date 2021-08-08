РИАМО - 8 авг. Опрос показал, что 44% респондентов, живущих в России, не готовы доверить лечение людей искусственному интеллекту, сообщает Газета.ru.

5% опрошенных сказали, что готовы доверить алгоритмам ИИ постановку диагнозов и назначение лечения, еще 37% уверены, что эти действия можно поручить ИИ только частично. Они подчеркивают, что искусственный интеллект может работать с совокупной базой данных, которая сильно превышает опыт конкретного врача.

Те, кто считает, что доверять ИИ лечение пациентов нельзя, аргументируют свою позицию тем, что нужные для данной работы технологии развиты еще недостаточно хорошо, а еще большую роль может играть личное участие доктора и его поддержка.

В случае собственной болезни доверить ИИ лечение готовы только 22% опрошенных, а 78% в подобной ситуации не стали бы полагаться на цифровые алгоритмы.

При этом применительно к личному здоровью в возможности IT-медицины мужчины верят чаще женщин, а молодые люди до 24 лет — намного чаще опрошенных россиян старше 45 лет.