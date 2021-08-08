РИАМО - 8 авг. Врач-диетолог Ирина Бородина рассказала, что употребление перезревших баклажанов может серьезно навредить здоровью, сообщает Nation News.

Баклажаны можно солить, жарить и мариновать, однако важно знать, что овощ содержит потенциально опасное вещество — соланин. Этот растительный алкалоид является ядовитым химическим соединением.

По словам врача, вещество содержится не только в баклажанах, но также в томатах и картофеле. Правильно приготовленное блюдо не навредит организму, но перезревший плод может быть опасным.

«Баклажан склонен аккумулировать соланин в процессе роста: чем старше ягода, тем больше яда содержит кожица», — отметила Бородина.

Специалист подчеркнула, что мякоть перезревшего овоща содержит и другие вредные вещества, которые могут привести к образованию камней в почках. При отравлении баклажаном может появится тошнота, диарея, головная боль и повышенная температура, поэтому рекомендуется не злоупотреблять данным овощем.