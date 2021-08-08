РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. В ряде учреждений по культуре Подольска с 1 сентября откроются новые кружки для пенсионеров в рамках проекта «Активное долголетие», сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске прошло совещание по вопросу создания в учреждениях культуры новых направлений для активного отдыха пенсионеров.

Так, с 1 сентября в ряде учреждений открываются новые занятия в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие».

В КПЦ «Дубровицы» — уроки французского языка и настольные игры, в СДК «Молодежный» — «История и искусство», ДК «Металлург» и ДК «Плещеево» — настольные игры, ДК «Машиностроитель» — музыка, СДК «Надежда» — «Красота и здоровье», в Центральной библиотеке на Ревпроспекте — литературное творчество.

«Активное долголетие» — это кружки, секции, спортивные занятия и туристические поездки, бассейн и компьютерные курсы, а также многое другое. Присоединиться к программе могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.