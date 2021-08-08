РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. В универсальном спортивном центре «Юность» микрорайона Климовск Подольска проводят набор детей с ограниченными возможностями здоровья на занятия «Ролики мечты», сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

На бесплатные индивидуальные занятия приглашают детей в возрасте от 9 лет с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы сделать роллер-спорт доступным и полезным для всех, используется специальное оборудование - ски-вилы или лыжи на колесах в комплекте с горнолыжными ботинками, что помогает заниматься людям, имеющим нарушения координации и баланса, особенности постановки стоп.

В отличие от обычных роликов, ски-вилы имеют длинную базу, которая обеспечивает хорошую устойчивость и правильную постановку стоп, в них ноги не заваливаются наружу или внутрь, как на обычных роликах, что особенно важно для детей с ДЦП.

Занятия проводят по вторникам и четвергам с 13:20. Записаться можно по телефону: 8(903)178-56-57.