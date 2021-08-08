РИАМО - 8 авг. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, что полное открытие авиасообщения между странами мира, а также восстановление туризма могут стать причиной завоза в Россию редких инфекций, пишет «Вечерняя Москва».

По его словам, в развивающихся странах люди могут быть переносчиками тифов и локальных разновидностей ОРВИ. В России нет активных очагов особо опасных инфекций, поэтому каждый случай заболевания будет считаться завозным.

«Для эпидемиологов высокий интерес представляют детские инфекции, от которых в развивающихся странах вакцинация идет слабо или не проводится вообще. Например, в страну могут попасть корь, коклюш или дифтерия. А в безопасности будут те, кто делал прививки по календарю», — сказал врач.

Специалист подчеркнул, что данные инфекции крайне серьезные: они могут привести к инвалидности или летальному исходу. Об этом часто забывают родители, когда обдумывают необходимость вакцинации своих детей.

Также при нарушении работы международной системы эпиднадзора в страну могут завезти редкие инфекции — от вируса Эбола до проказы. Основная задача санитарно-эпидемиологической службы — не допустить появления в России данных заболеваний, резюмировал Шунков.