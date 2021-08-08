РИАМО - 8 авг. В международном аэропорту Шереметьево пьяный пассажир залез на багажную ленту и устроил на ней покатушки. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «112».

На кадрах видно, как мужчина пролез в служебное помещение через отверстия для багажа.

Сначала нарушитель пытался идти по ленте, но вскоре упал, потеряв при этом ботинок. После мужчина просто лег на транспортную ленту и поехал дальше, но в итоге застрял в сканере багажа.

Пассажира достали из аппарата, после чего путешественника задержали транспортные полицейские. По предварительным данным, мужчина был пьян.