РИАМО - 8 авг. Москвичам все чаще стали присылать фальшивые квитанции за ЖКУ, при этом особенно участились случаи мошенничества в июле. Эксперт разъяснил, как можно отличить настоящую платежку от липовой, пишет «Вечерняя Москва».

Представитель группы компаний «Финам» Алексей Коренев считает, что росту случаев мошенничества с коммунальными платежными документами способствуют 2 причины.

«Причина первая — сезон отпусков. Люди перед отъездом стараются заплатить за ЖКУ и часто не следят, куда ушли деньги — голова другим занята. Вторая причина — в июле произошел рост тарифов, а значит, жулики — в случае удачи — могут заработать больше», — пояснил Коренев.

Как отметил эксперт, мошенники регистрируют фирму, похожую названием на компанию, управляющую домом, а в банке открывается счет. Поступившие на него деньги в течение нескольких дней переводятся на счет другой фирмы, которая в свою очередь быстро переводит их на счет третьей. При этом последняя часто зарегистрирована за рубежом, и деньги забрать с ее счетов почти нереально.

«Если вы перевели квартплату на счет «левой» компании и быстро, в течение нескольких часов, это поняли, то у вас есть шанс их вернуть! Обратитесь в банк с заявлением о том, что платеж ошибочный и вам нужно возвратить средства. Обращаться к коммунальщикам смысла нет. Ведь если деньги на их счет не поступили, то вы должник, и это ваша проблема», — подчеркнул эксперт.

По его словам, не надо выкидывать старые квитанции: внешний вид и номер счета новых всегда нужно сверять со старыми. Если что-то изменилось, то лучше взять старую квитанцию и позвонить по указанным там телефонам. В УК объяснят, менялся ли номер расчетного счета.

Также можно обратиться в ближайший центр госуслуг «Мои документы». Третий вариант — позвонить на единую горячую линию правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77, резюмировал эксперт.