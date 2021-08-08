РИАМО - 8 авг. Столичные спасатели оказали помощь мужчине, который сломал ногу на территории лесопарковой зоны в районе платформы Переделкино на юго-западе города, сообщает пресс-служба департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

В службу 112 Москвы поступило сообщение, что в лесопарковой зоне мужчина упал и сломал ногу, поэтому самостоятельно выбраться из леса не может.

На место происшествия направили расчет аварийно-спасательного отряда №6 пожарно-спасательного центра Москвы.

Спасатели оказали мужчине первую помощь и эвакуировали его из леса. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.