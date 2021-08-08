РИАМО - 8 авг. За год с момента открытия аттракциона Zipline на Воробьевых горах в полет через Москву-реку отправились свыше 33 тыс. человек, сообщается в Instagram-аккаунте Московской канатной дороги.

В воскресенье на аттракционе проводят праздник: звучит музыка, проходят фотосессии, гостям раздают прохладительные напитки в подарок.

Маршрут зиплайна проходит от Воробьевых гор на другой берег Москвы-реки: он связывает смотровую площадку и спорткластер «Лужники». Длина маршрута составляет 700 м, а перепад высот — 50 м. Максимальная скорость полета на аттракционе — 60 км/час.

Прокатиться на зиплайне могут взрослые. Дети от 7 лет катаются в тандеме со взрослыми, а от 10 лет — самостоятельно, но обязательно присутствие родителей или совершеннолетних опекунов.

Зиплайн — это развлекательный аттракцион, который представляет собой скоростной спуск по стальному канату с помощью специального устройства.