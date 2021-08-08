РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. Активисты православной молодежной организации «Логос» провели квест-игру «Скоро в школу» в храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Подольске, сообщается в группе комитета по делам молодежи муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Просветительскую программу организовали для детей и подростков.

В процессе игры дети последовательно двигались по этапам, решая различные задания - активные, логические, подвижные. Ребята проявляли смекалку, наблюдательность, находчивость и сообразительность, а это тренировка памяти и внимания, развитие аналитических способностей.

Участники игры получили массу впечатлений и заряд положительной энергии перед учебным годом.