РИАМО - 8 авг. Врач-кардиолог Юлия Лоцманова рассказала, какие симптомы могут наблюдаться у пациента на протяжении 3 месяцев после перенесенного Covid-19, сообщает Nation News.

Симптомы и жалобы, которые связаны непосредственно с коронавирусом, продолжительностью более 12 недель, как раз позволяют врачам диагностировать постковидный синдром.

Нужными анализами для коронавирусной инфекции являются маркеры воспаления и тромбообразования. При этом важны наличие и уровень электролитов и тропонина в организме.

Не стоит самостоятельно диагностировать последствия коронавируса: некоторые процедуры могут быть опасны для жизни и здоровья, поэтому лучше советоваться со специалистом.

В России с начала пандемии зафиксировано 6 447 750 случаев заболевания, скончался 164 881 пациент, выздоровели 5 755 507 граждан.

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