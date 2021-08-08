РИАМО - 8 авг. На территории столицы с 12 часов до 18 часов 9 августа будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за жаркой погоды, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» — это второй уровень интенсивности опасных климатических явлений. Он предупреждает о потенциально опасной погоде.

В Московском регионе 9 августа прогнозируется переменная облачность без осадков. Температура может подняться до плюс 30 градусов. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2-7 м/c.

Аналогичный уровень опасности погоды объявили в Московском регионе с 21 часа 8 августа до 7 часов 9 августа из-за тумана.