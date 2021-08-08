РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 авг. Участников творческого коллектива «Гротеск» из Котельников отправили на каникулы в подмосковный детский лагерь, сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже несколько лет подряд Котельники участвуют в реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» в рамках программы «Социальная защита населения».



Благодаря финансовой поддержке детский образцовый коллектив «Гротеск» в этом году проводит творческие летние каникулы в подмосковном санатории «Удельная». Там организован летний лагерь для детей.



Участницы коллектива совмещают труд и отдых на природе и набираются сил перед новым учебным годом, продолжая совершенствовать танцевальные навыки на свежем воздухе.