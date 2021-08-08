РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 авг. В подмосковных Котельниках 12, 13 и 27 августа состоятся творческие вечера под гитару, пенсионеров округа пригласили принять в них участие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники проекта «Активное долголетие» из Котельников на традиционных посиделках «Подмосковные вечера» душевно поют любимые песни под гитару.

Все желающие пожилые люди могут присоединиться к этим вечерам 12 августа на площади у ДК «Белая Дача», а 13 и 27 августа - на площади у ДК «Силикат».

Губернаторский проект «Активное долголетие» стартовал в регионе 1 октября 2019 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции с сентября 2020 года он был приостановлен, занятия велись в онлайн-формате. В очный режим проект вернулся с 22 января этого года.