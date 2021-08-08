РИАМО - 8 авг. Правительство РФ одобрило проект федерального закона, устанавливающий ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на следующий год, сообщает Газета.ru.

Теперь данный проект закона будет внесен в Госдуму.

Порядка 2 млн пенсионеров в РФ не обращались за накопительной частью своей пенсии.

Президент страны Владимир Путин подписал в конце 2020 года закон, по которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на этот год составил 264 месяца (22 года). А годом ранее данный период был меньше — 258 месяцев.

Ожидаемый период выплаты — это специальный показатель, на который делится общая сумма пенсионных накоплений россиянина для определения размера накопительной пенсии. Продолжительность периода определяется на основании статистических данных о числе мужчин и женщин в РФ в возрасте 60 и 55 лет соответственно, а еще — их ожидаемой продолжительности жизни.