РИАМО - 8 авг. Пожар произошел в садовом доме в СНТ «Водолей» в деревне Холмы городского округа Солнечногорск, есть пострадавшие, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о загоревшемся доме поступило в 10:26 в воскресенье. Пожарные потушили возгорание в 15:10.

В ликвидации огня принимали участие 7 человек и 2 единицы техники.

За прошедшие сутки на территории Подмосковья произошло 48 пожаров, для их тушения привлекали 420 человек и 120 единиц техники.