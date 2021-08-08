РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 авг. В библиотеке ДК «Белая Дача» в Котельниках прошел творческий вечер памяти русского художника-портретиста, мастера исторической живописи Ореста Кипренского, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Жители Котельников посмотрели фильм о жизни и творчестве великого художника, а также об истории создания его знаменитых полотен.

Кипренский был удостоен чести первым из русских художников увековечить себя в автопортрете для знаменитой галереи Уффици. Он создал портреты многих известных людей начала XIX века, героев Отечественной войны 1812 года, живописные полотна на исторические и религиозные темы.

Портрет Александра Пушкина кисти Кипренского стал эталоном облика поэта для потомков.