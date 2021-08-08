РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. Рабочие установили уличные фонари у детского сада №5 «Радуга» микрорайона Климовск городского округа Подольск, сообщил депутат муниципалитета Олег Паскарь.

Депутат Олег Паскарь совместно с замначальника территориального управления «Климовск» Романом Ермаковым дважды принял участие в выезде на место благоустройства тротуаров около детского сада №5 и школы №1 в микрорайоне Климовск.

«За короткий срок была проделана значительная работа. Заранее были установлены мачты освещения, а сейчас обустраивают удобный тротуар вместо «народной тропы», - написал Паскарь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».