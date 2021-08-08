РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. Воспитанникам подольского спортклуба «Скорпион» вручили сертификаты о прохождении тренировочных сборов в Крыму, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель СК Александр Горпинко.

Ребята успешно прошли десятидневные спортивные учебно-тренировочные сборы в Крыму, которые стартовали 26 июля.

10 дней ребята и девчонки сборных Москвы и Московской области отрабатывали программу спортивной дисциплины «универсальный бой», ударную и бросковую техники, кроссовую подготовку, общефизическую, совмещая с общеоздоровительными мероприятиями.

5 августа подольская команда, состоящая из 20 человек, приземлилась в аэропорту Домодедово. Всем юным спортсменам были вручены оценочные сертификаты о прохождении сборов.