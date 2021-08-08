РИАМО - 8 авг. В Московской области и столице с 21 часа 8 августа до 7 часов 9 августа будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» — это второй уровень интенсивности опасных климатических явлений. Он предупреждает о потенциально опасной погоде.

Аналогичный уровень опасности погоды объявили в Тверской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской и Курской областях ЦФО.

В ночь на 9 августа в Московском регионе будет переменная облачность, осадков не ожидается, местами прогнозируется туман. Ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/c. Температура составит в районе плюс 15-17 градусов.

Днем температура может подняться до плюс 28-30 градусов. Осадков не прогнозируется.