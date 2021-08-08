РИАМО - 8 авг. Спортсмены из Подмосковья внесли большой вклад в общий успех российской команды на Олимпийских играх в Токио. Они выиграли 21 медаль различного достоинства, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В воскресенье в Токио завершились XXXII летние Олимпийские игры. На счету российской сборной 71 медаль. Московская область входит в топ-3 среди регионов РФ, которые готовят спортсменов на Олимпиаду.

«Подмосковные олимпийцы в Токио превзошли успех игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, тогда они завоевали 15 медалей. В 2021 году с Олимпийских игр представители региона везут 21 медаль – это почти треть общего успеха национальной сборной. Из 48 наших спортсменов места на пьедестале заняли 19 атлетов», – отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он уточнил, что подмосковные олимпийцы выиграли 6 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых медалей, а также был поставлен олимпийский рекорд в плавании на спине.

«Наши спортсмены смогли сделать ряд исторических прорывов – вырвать победы, а также призовые места в тех позициях, где мы даже не присутствовали на протяжении четверти века. Хочу отметить как борьбу самих спортсменов, так и отличную работу тренерского штаба. Отдельное спасибо всем, кто болел, переживал и верил в нашу команду», – добавил министр.

Золото завоевали Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Абдулрашид Садулаев (спортивная борьба), Завур Угуев (спортивная борьба), Анастасия Павлюченкова (теннис), Евгений Рылов (плавание – 2 медали).

Серебряную медаль выиграли Евгений Рылов (плавание), Иван Гирев (плавание), Александр Зуев (баскетбол 3х3), Станислав Шаров (баскетбол 3х3), Сергей Ходос (фехтование), Карен Хачанов (теннис), Аслан Карацев (теннис), Ангелина Шкатова (художественная гимнастика), Анастасия Татарева (художественная гимнастика).

Бронзу получили Мария Новолодская (велоспорт-трек), Зенфира Магомедалиева (бокс), Сергей Емелин (спортивная борьба), Андрей Замковой (бокс), Александр Бондарь (прыжки в воду), Виктор Минибаев (прыжки в воду).