РИАМО - 8 авг. На востоке столицы пострадал 10-летний мальчик, на которого наехала машина такси, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
На Новокосинской улице во дворе дома водитель автомобиля такси не заметил ребенка, который пытался достать котенка из-под припаркованной машины, и наехал на мальчика.
Ребенок госпитализирован с растяжением правой ноги.
В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.
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