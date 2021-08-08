РИАМО - 8 авг. На востоке столицы пострадал 10-летний мальчик, на которого наехала машина такси, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

На Новокосинской улице во дворе дома водитель автомобиля такси не заметил ребенка, который пытался достать котенка из-под припаркованной машины, и наехал на мальчика.

Ребенок госпитализирован с растяжением правой ноги.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.