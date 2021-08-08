РИАМО - 8 авг. Знаменитая советская актриса Светлана Светличная заявила, что находится дома, а не в больнице, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее СМИ сообщили о том, что 81-летнюю Светличную госпитализировали после жалоб на плохое самочувствие.

Артистка отметила, что она действительно находилась в больнице, однако это было 2 недели назад. С ней произошла неприятная история — на голову упал столб.

«Сегодня все в порядке, я восстанавливаюсь, нахожусь дома и собираюсь есть бутерброд», — сказала Светличная.

Светлана Светличная — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Снялась в десятках фильмов, однако главную славу ей принесла роль роковой блондинки Анны Сергеевны в комедии «Бриллиантовая рука».