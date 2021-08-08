РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 23-летнего мужчину, без вести пропавшего больше недели назад, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

Александр Потолай пропал в Подольске. Ему 23 года. С 30 июля его местонахождение неизвестно. Из особых примет у пропавшего имеются татуировки на руках. Его рост 165 см, он худощавого телосложения, волосы короткие и русые, глаза голубые.

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о его местонахождении, сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.