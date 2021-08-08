РИАМО - 8 авг. Гандболистка Полина Кузнецова покинет национальную сборную после поражения от команды Франции в финале Олимпийских игр в Токио, сообщает Газета.ru.

Встреча состоялась на арене «Ееги парк» и завершилась в пользу француженок со счетом 30:25.



«Довольны, что взяли серебро, хотя в нас никто не верил. И мы отдали все силы в предыдущих играх, на финал их попросту не хватило. Но могу сказать, что сегодня мы сами проиграли. Я настолько устала за этот турнир, что карьеру в сборной все-таки завершу», — сказала Кузнецова.

В матче за бронзовые медали сборная Норвегии разгромила команду Швеции со счетом 36:19.

Ранее российскую гандболистку Анну Вяхиреву признали самым ценным игроком турнира на Олимпийских играх в Токио.

Россия заняла пятое место в общем медальном зачете Олимпиады. Церемония закрытия ОИ-2020 пройдет в воскресенье.