РИАМО - 8 авг. Профессиональный 27-летний боксер Арутюн Аветисян арестован в Москве по подозрению в разбойном нападении на бизнесмена, сообщает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел в одном из кафе на улице Сталеваров. Злоумышленник и его приятели узнали, что у потерпевшего будет при себе крупная сумма наличных. Когда прибыли сотрудники полиции, налетчики скрылись. Сам бизнесмен заявил, что у него украли около 900 тыс. рублей.

Спортсмена оперативно разыскали и задержали. Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал боксера.

Ранее жительница Москвы обвиняла спортсмена в избиении.

Аветисян выступает в профессиональном боксе в полутяжелом весе. У него 13 побед и ни одного поражения.