РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. Замглавы администрации Подольска по стройкомплексу Петр Гапонов и председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский поздравили горожан с Днем строителя, сообщается в группе «Комитет по строительству и архитектуре» в соцсети «ВКонтакте».

От лица сотрудников комитета по строительству и архитектуре они сердечно поздравили всех жителей городского округа Подольск с профессиональным праздником – Днем строителя.

Гапонов и Цаплинский отметили, что каждый житель участвует в благоустройстве и украшении города, внося свой посильный вклад в строительство дорог, тротуаров, пешеходных зон, а также в обустройство придомовой территории и других объектов. А профессиональные строители возводят корпуса новых школ, детских садов, стадионов, больниц и других объектов социального назначения.

Они пожелали всем здоровья, счастья, исполнения желаний, новых творческих свершений и дальнейшего активного участия в том, чтобы Подольск стал еще более ярким и привлекательным городом.

8 августа в России и ряде стран СНГ отмечается День строителя. Этот праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР и впервые отмечался 12 августа 1956 года.