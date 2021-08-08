РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. Рабочие МБУ «Подольский комбинат благоустройства» установили шесть жирандолей с кашпо на улицах Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Новые элементы ландшафтного дизайна появились у памятника Ленину, на Соборной площади, а также на разделительной полосе по улице Академика Доллежаля.

Для кашпо было использовано кокосовое волокно, что является отличной альтернативой пластиковым горшкам. Волокно полностью состоит из натуральных материалов, при его производстве не используется клей, краска, лак или химические пропитки. Оно пропускает воздух и влагу, защищает растения от пересыхания, холода и выветривания почвы.

Растения на городских клумбах, а также в кашпо, размещенных на ограждениях, приходится постоянно подсаживать. К жителям округа обратились с просьбой бережно относиться к клумбам, цветникам и другим элементам благоустройства, поскольку сделать город ухоженным и красивым можно только совместными усилиями.