РИАМО - 8 авг. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что температурные показатели в столице во второй декаде текущего месяца начнут падать. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Если говорить о месячном долгосрочном прогнозе, то с середины августа температурный фон будет колебаться в пределах плюс 15-20 градусов в дневные часы и плюс 7-12 ночью. Мы видим, что лето постепенно пойдет на спад и осеннее настроение в московской погоде начнет все больше себя проявлять», — сказала Позднякова.

Синоптик уточнила, что сезон дождей в Московском регионе завершится в конце будущей недели, которая станет финальной в череде ненастных дней.

«Вся будущая неделя будет очень неустойчивой по климатическим показателям, но при этом температура воздуха превысит месячную норму на 3–5 градусов», — добавила специалист.

По ее словам, этим летом на жару в 30 градусов москвичам уже не нужно рассчитывать, так как максимальные показатели температуры не будут превышать в этом месяце плюс 26-28 градусов.

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