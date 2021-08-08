РИАМО - 8 авг. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что температурные показатели в столице во второй декаде текущего месяца начнут падать. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Синоптик уточнила, что сезон дождей в Московском регионе завершится в конце будущей недели, которая станет финальной в череде ненастных дней.
«Вся будущая неделя будет очень неустойчивой по климатическим показателям, но при этом температура воздуха превысит месячную норму на 3–5 градусов», — добавила специалист.
По ее словам, этим летом на жару в 30 градусов москвичам уже не нужно рассчитывать, так как максимальные показатели температуры не будут превышать в этом месяце плюс 26-28 градусов.
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