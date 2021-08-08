РИАМО - 8 авг. Диетолог Лейла Кадырова рассказала, что дыня содержит множество полезных микроэлементов, при этом для получения максимальной пользы нужно правильно ее употреблять. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам эксперта, дыня в своем составе имеет достаточное количество железа, магния, кальция, фолиевой кислоты и витамины групп А, В и Е.

Также дыня содержит калий: он способствует нормализации артериального давления и благоприятно сказывается на работе сердца. Калий еще полезен для людей, которые страдают от подагры, стрессов и ревматизма.

«При этом стоит учитывать, что чрезмерное употребление дыни может негативно отразиться на работе кишечника. Чтобы получить от нее максимум пользы, не стоит запивать ее водой, а также совмещать с йогуртом или молоком», — подчеркнула Кадырова.

Диетолог добавила, что популярное летнее лакомство также способствует избавлению от лишнего веса.