РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. На улице Генерала Варенникова в подмосковном Подольске велосипедист снес зеркало у припаркованной Kia Rio черного цвета и скрылся с места происшествия, сообщила «РИАМО в Подольске» очевидица.

Инцидент произошел 7 августа между 19:00 и 20:00 у дома 4 по улице Генерала Варенникова.

«Я видела, как велосипедист снес зеркало припаркованной машине и скрылся. Его пытался остановить таксист, но велосипедист быстро уехал», - сказала очевидица.

Она добавила, что владелец пострадавшего автомобиля с ней не связывался.