РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 авг. Добровольцы подмосковного Подольска продолжают помогать медработникам и горожанам в пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщается в группе комитета по делам молодежи городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры и активисты трудятся в пунктах вакцинации в ТЦ «Капитолий», «Глобус», а также в Подольской городской клинической больнице №3.

Добровольцы проводят термометрию, отвечают на возникающие вопросы граждан и помогают им с заполнением документов.

Выбрать пункт вакцинации от Covid-19 в Московской области легко на специальной интерактивной карте. Изучить подробную информацию о прививочной кампании в Подмосковье можно на сайте.

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