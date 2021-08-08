РИАМО - 8 авг. Российскую гандболистку Анну Вяхиреву признали самым ценным игроком турнира на Олимпийских играх в Токио, передает Федеральное агентство новостей.

В символическую сборную вошла еще одна россиянка — Полина Кузнецова. Также в списке оказались две спортсменки из Норвегии, шведка и 3 девушки из команды Франции.

В финальном матче Олимпиады женская сборная России по гандболу встретилась с француженками. Россиянки уступили соперницам со счетом 25:30 и взяли серебро. Это 71-я медаль в копилке национальной команды.

Россия заняла пятое место в общем медальном зачете Олимпиады. На первом месте оказались США, на втором — Китай, на третьем — Япония, четвертое место — за Великобританией.