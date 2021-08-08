РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 авг. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство детского сада на 350 мест в жилом квартале «Люберцы парк». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщик «ПИК» возведет объект за счет внебюджетных источников финансирования.

Детский сад спроектирован с учетом современных подходов к гармоничному физическому и психологическому развитию малышей. В здании площадью 5752 кв. м будут созданы необходимые условия для комфортных занятий: просторные групповые и игровые комнаты с яркими цветовыми акцентами, музыкальный и спортивный залы, комната для развивающих занятий, кабинеты логопеда и психолога, столовая.

Также застройщик планирует организовать полноценное благоустройство прилегающей территории. Здесь появятся разноуровневые игровые и спортивные площадки с современным оборудованием из натуральных материалов, зоны для тихого отдыха. Будут высажены деревья и кустарники. В детском саду будут созданы все условия для беспрепятственного доступа в помещения маломобильных граждан.

Строительство детского сада начнут в III квартале текущего года, завершат и передадут на баланс города — в IV квартале 2023 года.