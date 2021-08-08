РИАМО - 8 авг. Мужчина несколько раз ударил ножом своего оппонента в ходе пьяной ссоры в квартире на проспекте Ленинского Комсомола в Видном, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Пострадавшего 1979 г.р. бригада скорой помощи доставила в медучреждение, у него было несколько ножевых ранений.

Полицейские задержали мужчину 1967 г.р., подозреваемого в совершении преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».